Abivajajatele kümne euro jagamine maksab riigile ligi 10 000 eurot kuus

Toiduabi saajate nimekiri moodustub toimetulekutoetuse ja kohaliku omavalitsuse toetuste saajatest. Abivajajaid on muidugi palju: teise kvartali arvude järgi ligi 29 000. Ent kõigi nende inimeste nimed ja muud andmed on ju teada – toetusraha saaks nende pangakontole kanda ja igaüks võiks ise valida, millises poes raha kulutab. Mõne jaoks on Rimi ehk liiga kaugel, ent kojuveoteenuse tellimiseks peab ostukorv olema vähemalt just 30 eurot ja lisandub veoteenuse hind.