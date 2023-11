Talve elektriarved peaksid tulema mullusest kaks korda väiksemad

«Tavaline on, et kui ei ole tuult, siis toetavad tegelikult tuumaelektrijaamad või siis gaasijaamad. Kolm asja korraga, see ei ole tavapärane. /.../ Kui mingisuguseid üllatusi ei juhtu, nagu täna, siis keskmise talve juures prognoosime hinnaks 110-120 eurot megavatt-tunni eest. /.../ Ta on kaks korda madalam kui eelmisel aastal oli,» rääkis Eesti Energia energiatoodete juht Armen Kasparov ERR-ile.