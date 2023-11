Tehisaru ja miljardid ajasid OpenAI juhid korralikult tülli – loe, kes võib olla kurja juur

Tehisintellekti arendava OpenAI juhtkonnas on toimumas omalaadne seebiooper - või oleks õigem öelda bitiooper - mis oma kirglikkuses ja aimatavates vandenõudes ei jää alla mõnele Shakespeare meistriteosele. Nagu Macbethile tehtud ettekuulutusest arenev tragöödia, toimub midagi samalaadset ka me silmade all OpenAI-s. On põhjust loota, et seda vempu pole visanud ettevõtte enda arendatud tehisaru. Kes oli see, kes vajutas maagilistele klahvidelle: Ctrl-Alt(man)-Del ja paiskas nimeka tehisaruäri parajasse kaosesse?