Toiduliit kritiseerib ⟩ Jäätmereformi kavas on mitmeid puudusi

Vajakajäämistena toob liit välja tegevuskava ning kulude prognoosi puudumise ning leiab, et ebaselgeks jääb ka see, milline jäätmeturu osapool peaks mida tegema ning rahastama. Samuti ei ole koostatud mõjuanalüüsi ega alternatiivide võrdlust selle kohta, kas sama eesmärk oleks saavutatav ettevõtetele ja tarbijatele oluliselt vähem kurnaval teel.

Lisaks on liidu hinnangul ebamõistlik plaan avaliku kogumisvõrgustiku kaotamine ja selle asendamine kodumajapidamiste kohtkogumisega, ehk niinimetatud tekkekohal kogumisega. Eesti on EL-i üks hõredama asustuse ning pikkade vahemaadega riik, mistõttu ei ole siin majanduslikult ega keskkonnahoidlikult otstarbekas rakendada Euroopa suurlinnadele sarnaseid kohtkogumise lahendusi, leiab Toiduliit.

Kokkuvõttes on liidu sõnul suureks probleemiks see, et omavalitsuste poolt läbi viidavates jäätmeveo hangetes puudub täna ringlussevõtu nõue ning ilma selleta on keeruline olukorra muutumist loota. Kui kõik jäätmekäitlusahela osapooled omaksid selgeid ülesandeid, motivatsioonimehhanismi ning vastutust siis täituks ringlussevõtu sihtmäärad liidu prognoosil kiiresti ning mõistlike kuludega.