Uuring ⟩ 40 protsenti eestimaalastest tegeleb investeerimisega

Eestis elavate investorite jaoks on populaarseim raha paigutamine aktsiatesse, samas Lätis investeeritakse enim kolmanda samba pensionifondidesse ning Leedus investeerimisriskiga elukindlustusse, teatas SEB.

«Uuringu tulemustest on näha, et hoolimata keerulisest olukorrast majanduses hakkab investeerimisaktiivsus veidi taastuma,» märkis SEB eraklientide segmendijuht Evelin Koplimäe. Kui eelmise aasta sügisel tõi 28 protsenti uuringus osalenud investoritest välja, et plaanivad lähima poole aasta jooksul investeerida sama palju või rohkem, siis tänavu prognoosib samas või suuremas mahus investeerimist 31 protsenti vastajatest. Mõnevõrra kõrgem oli investeerimisvalmidus Lätis, 37 protsenti, ning pisut madalam Leedus, 28 protsenti.

«Aktiivsemad investorid on just nooremad inimesed, näeme seda trendipõhiliselt 18–29-aastaste seas, kellest 46 protsenti kavatsevad järgneva poole aasta jooksul sama palju või rohkem investeerida ning aasta jooksul on noorte investeerimisaktiivsus püsinud stabiilsena. Ka 30–39-aastased soovivad oma raha investeerides kasvatada ning 42 protsenti plaanivad investeerida vähemalt samas mahus kui varasema poole aasta jooksul,» ütles Koplimäe.

60 protsenti küsitletud eestimaalastest ei tegele investeerimisega, Lätis on see osakaal 56 protsenti, Leedus 61 protsenti.

Uuringus osalenud eestimaalaste lemmikfinantsinstrumendid on aktsiad ja kolmanda samba pensionifondid, millesse investeerib vastavalt 52 ja 50 protsenti investoritest. Neile järgnevad ETFid ehk börsil kaubeldavad fondid 19 protsendiga ja investeerimisfondid 16 protsendiga. Teistes Balti riikides eelistatakse kolmanda samba pensionifonde ja investeerimisriskiga elukindlustust. Eestis populaarsetesse aktsiatesse investeerib Lätis vaid 20 protsenti ning Leedus 24 protsenti investoritest.

«Eestis on aktsiatesse investeerimine populaarne kõigis vanusegruppides ning võrreldes eelmise aastaga on huvi püsinud stabiilselt kõrge. Aastaid on Eestis populaarne olnud kinnisvarasse investeerimine, kuid viimastel aastatel kallinenud kinnisvarahinnad ning samas suurenenud laenukulud on vähendanud kinnisvarainvesteeringute tasuvust, mistõttu on investorid hakanud otsima seni üsna populaarsete kinnisvarainvesteeringute kõrvale alternatiive ning suunanud pilgu näiteks üksikaktsiate ning ka ETFide poole,» rääkis Koplimäe.

Ehkki 22 protsenti Eesti vastanutest säästis viimase kuue kuu jooksul vähem kui sellele eelnenud kuue kuu jooksul ning 34 protsenti ei säästnud üldse, on investoreid stabiilselt sama palju kui möödunud aastal samal ajal. Enam säästjate osakaal oli suurim 18–29 aasta vanuses noorte hulgas, 24 protsenti.