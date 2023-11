Tallinna börs ⟩ Elmo Rent kaotas täna pea pool oma väärtusest

Päeva suurimaks langejaks osutus aga First North turul noteeritud Elmo Rendi väärtpaber, mille hind kukkus 44,33 protsenti, 0,53 eurole. 195 tehingu käive oli pea 5200 eurot.

Teisipäeva hommikul teatas Elmo, et sai Leedu transpordiministeeriumilt loa alustada sõidukite kaugjuhtimisega Leedu avalikel teedel. Leedu on sellega Eesti ja Soome järel kolmas riik, mis Elmole sõiduloa on andnud.