Eesti jäätisetootja sulgeb Soomes tehase. «8-eurost jäätist jõuavad osta vaid pankurid»

Kodumaine jäätisetootja andis Funderbeami keskkonnas investoritele teada, et ettevõtte müük vähenes kolmandas kvartalis aastatagusega võrreldes 16 protsenti. «Kui pankurid võib-olla välja arvata, siis näeme, et inimestel ei ole 4-protsendise euriboriga majanduskeskkonnas piisavalt raha 8-eurose jäätise soetamiseks. Ostetakse endiselt, kuid palju harvem kui varem,» selgitati investoritele.

Ettevõtte teatel on nad müügimahte proovinud säilitada läbi allahindluste. Kui mullu moodustas allahindluste määr La Muu kogumüügist kuus protsenti, siis sel aastal on protsent tõusnud kümneni. Ometi pole see aidanud langust pidurdada. «Kliendid on hinnatundlikud ja nõudlus esmaklassilise jäätise järele on palju väiksem kui 18 kuud tagasi,» teatas ettevõttes.