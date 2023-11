Ekspert selgitas, kuidas Hollywoodi näitejate streik Eesti vaatajaid mõjutab

Hollywoodi näitlejate ja stsenaristide juulis alanud streik on tänaseks lõppenud. Stenaristide streik lõppes septembris ning näitlejate tööseisak mõne nädala eest, 9. novembril.

Streigi tulemusena on paljude sarjade ja filmide võtted edasilükkunud. California osariigile, mis on üks USA rikkamaid, on tööseisak tekkinud kahju ligi viis miljardit dollarit (ligi 4,6 miljonit eurot).

ETV juht Urmas Oru sõnul streigi mõju Eesti televisooni veel jõudnud pole, sest Eestisse jõuavad sarjad ja filmid alati viivitusega. Hollywoodi filmid lähevad tavaliselt kõigepealt kinodesse ja sarjad telekanalitesse, kelle heaks need on toodetud. Niiöelda maailmalevisse jõuavad need 6-12 kuu pärast, märkis Oru.

Miks streik hakkas?

«Kogu see streik ja kõik see rahulolemas algas ikkagi ennekõike voogedastuskeskkondade tulekust ja nende esimese elutsükli lõpule jõudmisest,» sõnas Oru.

Üks populaarsemaid voogedastusplatvorme maailmas on praegu Netflix. Oru sõnul mõjutab streik voogedastajaid ja nende vaatajaid, kuna võtted pandi pausile.

«Seal on põlenud raha rohkem, kui seda juurde tuleb.» Urmas Oru

Oru selgitas, et paar aastat tagasi oli voogedastuste buum ja paljud produktsioonifirmad tegid oma platvorme. Nüüdseks on on paljud nendest omavahel liidetud või tegevuse sootuks lõpetanud. «Seal on põlenud raha rohkem, kui seda juurde tuleb,» sõnas Oru voogedastuste kohta.

Oru märkis, et selle tulemustega vähendati näitlejate ja stsenaristide tasusid, kes muutusid seetõttu rahulolematuks.

Sarnaselt läks ka muusikatöötuses. «Kõigile tundus, et on väga tore, kui ma saan oma laulu kuskile voogedastus keskkonna panna, et küll sealt hakkab raha tiksuma,» sõnas Oru. Kuid voogedastus maksab puhtalt kuulamise pealt ning artistid, kelle laule kuulatakse vähe, saavad vähe raha, selgitas Oru.

Näiteks kolm kuulamist toob sisse kolm senti tuli, tõi Oru näite. Vana raadio- või televisoonimudel aga toimis aha nii, et kui film või album publikuni jõudis, said autorid juba kätte varem kokkulepitud miinimumtasu. «Need tasu mudelid on lihtsalt nii erinevad,» ütles ta.