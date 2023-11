FOTOD ⟩ Wise kolib oma 2000 töötajaga Tallinna kontori uude asukohta

Kristjan-Thor Vähi sõnul on nii riigi kui eriti just Tallinna linna jaoks suurepärane uudis, et globaalse haardega Wise tugevdab oma kohalolekut Eestis veelgi ning rajab Krulli kvartalisse oma uue Tallinna kontori. «Invegole on usaldatud anda sellele otsusele täpne geograafiline mõõde ning rajada Wise’i uue kontori jaoks tipptasemel kaasaegne ja terviklik keskkond,» kommenteeris Vähi.