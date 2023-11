ANALÜÜS ⟩ Aasta kallim elekter jääb ehmatuseks, homme tuleb börsihind alla

Soome lahe põhjas lebavad Estlinki ülekandekaablid teevad täna enamik tunde tööd «vales» suunas. Elekter ei liigu mitte Soomest siiapoole, vaid vastupidi. Tarbija jaoks on see probleem.

Kui eelmise kümnendi alguses oli Eesti-Soome suunaline elektrivoog igapäevane, siis praegu kiristavad põhjanaabrid selle peale vaid hambaid. Mitte et neil Baltikumist elektri ostmise vastu midagi põhimõttelist oleks, aga soomlane teab, et Eestist saab elektrit osta vaid kalli hinnaga. Odavat taastuvelektrit meil neile pakkuda ei ole, see kulub ära endalgi.