ALTERNATIIVTURG ⟩ Elmo Rent esitas kohtule saneerimisavalduse

Elmo grupi emaettevõte on alates 22. detsembri 2022. a nõukogu otsusest asunud lühirendi ja kaugjuhtimistehnoloogia ärisuundade eraldamisega tütarfirmadesse, et tagada ärisuundade selgus, kapitali kaasamine vastavalt ärimudelile ja jätkusuutlikkus. Kui tehnoloogia arendus ja müük on eraldi tütarfirmasse viidud ja käib aktiivne investeeringute kaasamine, siis rendi osa on osaliselt veel Elmo grupi emaettevõttes.