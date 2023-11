TASUB TEADA ⟩ Millised on küberpetiste peamised nõksud, millega raha välja petetakse?

Seeläbi pääseb kurjategija ligi inimese pangakontole või tuvastamisvahenditele, mille abil võetakse enamasti kiirlaenu.

Kui sind kutsutakse üles võimalikult kiiresti mingit rahasummat üle kandma või oma pangaandmeid sisestama, on tõenäoline, et oled sattunud finantspetturi küüsi. Sellisel juhul ignoreeri sõnumeid ja kustuta need ära. Võid neist teatada oma pangale või politseisse.

Liiga heade lubaduste andmine

Teine petturite taktika on inimeste üllatamine ja lootuse äratamine. Paljud inimesed on ilmselt saanud SMS-i, milles õnnitletakse neid uue telefoni või auto võitmise puhul. Auhinna kättesaamiseks palutakse inimesel klõpsata lingile või sisestada oma pangaandmed. Paraku on link taaskord petturi õngekonks.

Lisaks ei tohiks kunagi vastu võtta internetis pakkumisi, mis lubavad lihtsa vaevaga uskumatut tulu. Näiteks lihtsalt kandes oma kontolt tundmatu päritoluga raha teisele kontole ja saades vastutasuks osa rahast endale. See võib lisaks rahalistele raskustele kaasa tuua ka süüdistuse rahapesus, mis on ebaseaduslik ja karistatav. Tasub meeles pidada, et kõik mis hiilgab pole kuld.

Püütakse kehastuda kellekski teiseks