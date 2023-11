Luminor tõstab hoiuse intressimäära 5%ni

Luminori klienditeenuste juhi Kaspar Korki sõnul on hoiustajate jaoks praegu väga hea aeg. «Näeme oma klientide suuremat huvi just lühemaks perioodiks hoiustamisel. Inimestele on kogunenud sääste, aga väga pikaks ajaks neid hoiusele ei taheta panna, sest võibolla läheb praegustel heitlikel aegadel seda raha varsti vaja. Seepärast ongi lühiajalised hoiused aina populaarsemad,» selgitas Kork.