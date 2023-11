Kuus lihtsat viisi internetis oma privaatsuse kaitsmiseks

Võimalusel tuleks vältida Google'i või Facebooki kaudu teistesse kontodesse sisselogimist, kuna see võimaldab platvormidel koguda isiklike andmeid ka siis, kui need otseselt kasutuses ei ole. Kogutud andmeid kasutatakse seejärel näiteks relevantsete reklaamide näitamiseks. Kuigi juba olemasoleva sotsiaalmeediakonto kaudu sisselogimine on lihtsam kui uue konto loomine, ohverdad tegelikult mugavuse nimel oma privaatsuse.

Lisaks turvaliste paroolikombinatsioonide loomisele tasub kaaluda ka näiteks paroolihalduri kasutamist. See võimaldab luua juhuslikest tähtede ja numbrite kombinatsioonidest koosnevaid paroole, mida meelde jätta ei ole vaja, haldur teeb seda ise. Samas on paroolid ikkagi teiste kasutajate eest lukustatud ja kaitstud.

Tarkvara uuendused sisaldavad tavaliselt turvaparandusi, seega tasub veenduda, et värske versioon jõuab kõikidesse seadmetesse niipea kui see saadaval on. Sama soovitus kehtib ka eraldi rakendustele. Uuenduste jaoks on võimalik valida endale sobiv aeg, et see ei põhjustaks seadmete kasutamisel ebamugavusi.