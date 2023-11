OTSEPILT ja -BLOGI ⟩ Tallinki ja Eesti Gaasi suuromanik selgitab börsile tuleku plaane

Infortari juhid kinnitavad, et tahavad pakkuda võimalust investeerida ühte Baltikumi suurimasse investeeringute valdusettevõtjasse, mille portfelli kuuluvad nii energeetika, merelaevanduse, kinnisvara kui ka muudes valdkondades tegutsevad ettevõtjad.

«Infortarist on saanud Eesti üks suuremaid, miljardilise käibega ettevõtja, mille järgmine loogiline samm on olla börsil ja avalik. Investorbaasi laiendamine ja börsiga liitumine annab meile võimaluse veel kiiremini rahvusvaheliselt kasvada, varade väärtust kasvatada ja täiendavaid rahastamisvõimalusi leida. Investorile tähendab see võimalust osa saada mitmekesisest ja piiriülesest, kriisides ja inflatsioonis karastunud, nii reaalset vara kui kasvupotentsiaali pakkuvast portfellist,» lausus Infortari juhatuse liige Ain Hanschmidt.