Toetuse saajatele on sellest veel välja maksta 220 miljonit eurot. Perioodi jooksul on toetatud kokku üle 14 500 projekti.

Paralleelselt lõppeva perioodiga on algamas uus, 2021-2027 struktuurifondide rahastamisperiood, mis toob Eestisse 3,37 miljardit ning rakendamisel Taasterahastu, mille raames lisandub veel ca miljard eurot Eesti jaoks oluliste investeeringute ja reformide rahastamiseks. Novembri alguseks on struktuurifondide uue perioodi eelarvest 2,4 miljardit kasutusvalmis ning toetusotsuseid ja lepinguid on tehtud sellest 1,1 miljardi euro ulatuses.