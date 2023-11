SEB kavatseb hakata maksma arvelduskontole 0,4% intressi. Kuidas on kliendid selle vastu võtnud?

Alates 1. detsembrist hakkame maksma intressi 0,4% kuni 5000 eurose kontojäägini. Seda ületavale osale maksame 0,01%. Üldiselt on see hästi vastu võetud. Meie soovitus ongi, et hoida arvelduskontol ainult igapäevasteks kuludeks vajaminev summa. Mis sellest üle jääb, panna kas kogumishoiusele või tähtajalisele hoiusele.