Digitorn on lennujuhtimise või lennuinfo teenuse pakkumist distantsilt võimaldav süsteem, mille kaudu saab hetkel Tartus toimuvat lennuliiklust korraldada tänu tehnilistele lahendustele Tallinnas asuvast digitorni keskusest.

Tegu on uuendusliku, Eestis kohapeal loodud lahendusega. Eesti on Euroopa Liidu kolmas ja maailma kuues riik, kes on nii moodsa lennuliikluse korraldamise süsteemi kasutusele võtnud. Digitorni süsteem sai alguse koostöös Cybernetica ASiga ja jätkus Adacel Technologies Estoniaga.