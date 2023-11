Eksperdid: tehisintellekt pakub rohepöördeks nii võimalusi kui ka riske

Hollandi termodünaamika ekspert ja Leafcloudi kaasasutaja David Kohnstammi hinnangul on AI rohepöörde eesmärkide nimel hästi kasutatav. «Meil on palju infot näiteks ettevõtete süsihappegaasi (CO2) emissiooni kohta, aga raske on hinnata, kas deklareeritud info vastab ka tõele, siin võiks tehisintellektist abi olla,» märkis Kohnstamm.