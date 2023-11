Intressimäärade langus võib tulla juba suvel

Investorid on toonud esile kuupäeva, mil nad ootavad, et Euroopa Keskpanga ja Inglise Panga hakkavad intressimäärasid langetama, pärast andmehulka, mis viitab sellele, et euroala ja Ühendkuningriik liiguvad läheneva stagnatsiooni perioodi suunas, vahendab Financial Times.