EL keelab plastjäätmete ekspordi

«EL võtab lõpuks vastutuse oma plastjäätmete eest, keelates nende ekspordi mitte-OECD riikidesse,» ütles ettepaneku eest vastutav Euroopa Parlamendi liige Pernille Weiss, kes kuulub paremtsentristlikku EPP fraktsiooni. «Järgime taaskord oma visiooni, et jäätmed on ressurss, kui neid õigesti käideldakse, kuid need ei tohiks mingil juhul kahjustada keskkonda ega inimeste tervist,» lisas ta.