Kallinev tooraine paneb šokolaaditootjad keerulisse olukorda

Šokolaadil on ainulaadsed meeleolu parandavad omadused. Seetõttu on tarbijad traditsiooniliselt talunud hinnatõusu, et oma iha rahuldada. Sel aastal on aga olukord teistsugune. Šokolaadisõbrad pingutavad pigem püksirihmu kui neelavad kõrgemaid kulusid, vahendab Financial Times.