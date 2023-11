KINNISVARAEKSPERDID KONVERENTSIL ⟩ Tänane kinnisvaraostja saab valida ja kaubelda

AS Hepsor juhatuse liige Henri Laks tõdes kinnisvaraturu riskidest rääkides, et viimase pooleteise aasta tõmbetuuled majanduses on muutnud arendaja elu raskemaks. «Euroopa Liit püüab inflatsiooni alla saada, sellest tulenevalt on laenu hind koduostja jaoks kallim. Iga kliendi nimel tuleb võidelda,» sõnas Laks ja lisas, et nõudlus ja pakkumine ei jõua omavahel kokku. Siiski kinnitas ta, et kinnisvaraturg toimib, kuigi aktiivsus võiks suurem olla.