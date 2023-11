TARVI VIISALU ⟩ Uued tuuled toovad raudteeohutusse suuri muutusi

Kogu maailmas otsitakse tõhusaid ja samas kestlikke transpordilahendusi. Seni on maantee- ja lennutranspordi areng võrreldes raudteega olnud kiirem, kuid tulevikus on just raudteetranspordil suurem potentsiaal reisi- ja kaubaveoteenuste pakkumiseks, nii ka Eestis. Rongikasutajate arv on Eestis iga aastaga kasvanud, jõudes enam kui seitsme miljoni reisijani.