AK ⟩ Endisel krüptokuningal terendab üle 100 aasta vangistust

Kohtusaalis olid ka tema vanemad, kes vaatasid pärast otsuse ettelugemist maha, ema nuttis. «Me respekteerime vandekohtunike otsust. Aga oleme tulemuses väga pettunud,» kommenteeris otsust ajakirjanikele Bankman-Friedi kaitsja Mark Cohen. Lühidalt kokkuvõetuna varastas Sam Bankman-Fried klientidelt miljardeid dollareid. Tegemist on ühe suurema finantskuriteoga Ameerika Ühendriikide ajaloos.

Kuni eelmise aasta novembrini tundus, et küberbörsi FTX kaasasutaja ja juht Sam Bankman-Fried läheb krüptotööstuse ajalukku kangelasena, tänu kellele muutub see peavooluks. Krüptoajakirjandus nimetas teda koguni tänapäeva J.P. Morganiks. (John Pierpont Morgan oli 19. sajandi teisel poolel ja 20. sajandi alguses tegutsenud prominentne pankur – T. O.). FTXi suurima investori, riskikapitalifirma Sequoia Capitali kodulehel kirjutati Bankman-Friedi kohta, et temast võib saada maailma esimene triljonär. Hiljem võeti kirjutis maha.