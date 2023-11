Baltic Storage Platform (BSP) rajab kaks akuparki, mille koguvõimsus on 215 MW. Ettevõte ei avalikustanud eile investeeringu suurust, aga hinnanguliselt on see vähemalt 215 miljonit eurot. Ühe megavatise võimsusega akupargi ehitus maksab umbes miljon eurot.