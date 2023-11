Eesti Kindlustusseltside Liidu (EKsL) tegevjuhi Mart Jesse sõnul selgus küsitlusest, et kindlustusvaldkonna töötajate üldine rahulolu on väga kõrge.

«Enamasti satuvad inimesed kindlustusseltsi tööle juhuslikult, kuid jäävad pikemaks ajaks. Noorte talentide kaasamine on sarnaselt teistele majandusharudele väljakutseks ka meile, kuigi kindlustussektor pakub üldjuhul lisaks konkurentsivõimelisele palgale ja muudele hüvedele ka paindlikku töökorraldust ja arenguvõimalusi. Innovatiivse mõtlemisega noored on teretulnud panustama kindlustusteenuste arendamisse, et need vastaksid tuleviku vajadustele,» ütles Jesse.