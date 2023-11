Europarki juht: autostumine on Eestis ületanud mõistlikkuse piiri

«Loogika on selles, et kõik töötajad, kes mõnikord autoga tulevad, ei ole kunagi korraga kohal. Pole vaja hoida igale autole niiöelda nimelist kohta, vaid kohti saab tehnoloogia abil jagada. Samuti on selline parkimine nii tõkkepuu- kui äpivaba. Ettevõtete töötajate autode numbrid tuvastatakse automaatselt ja külalised saavad parkida QR-koodiga,» rääkis Europarki juht.

Ülemiste City arendaja Mainor Ülemiste juht Ursel Velve selgitas, et linnak toimib liikluse mõttes sisuliselt kesklinnana. Seetõttu otsitakse pidevalt viise, kuidas tagada klientidele vajalik ligipääsetavus, aga samas liikuda samm-sammult keskkonnajalajälje vähendamise suunas nii ehituses kui liikuvuses, mis on suurima keskkonnamõjuga valdkonnad.

«Ülemiste City's töötab üle 16 000 inimese, maksude maksmise ja muude majandusnäitajate järgi on tegu Eesti suuruselt kolmanda linnaga. Teadmusmahukate ettevõtete töötajad on ka linnaruumi suhtes nõudlikud ja koos otsime pidevalt uusi võimalusi. Mullu vähenes küll linnakusse autoga tööle käimine 15 protsenti ja üle poole linnaku rahvast tuleb siia rattaga, jala või ühistranspordiga, kuid see pole veel kaugeltki tulemus, millega rahul oleme. Soovime autode arvu linnakus järjest vähendada ning pakkuda inimestele mugavaid alternatiive,» selgitas Velve, miks on Ülemiste City uudse parkimissüsteemi kasutusele võtnud.