Lihatootjad: unustage hinnalanguse lootused

Statistikaamet teatas paar nädalat tagasi, et üldine hinnatase on Eestis hakanud langema. Nende andmete järgi on näiteks köögivili, kala- ja piimatooted viimase nelja kuuga odavnenud neli protsenti. Samas liha ja maiustuste hinnad tõusevad edasi.

Jürg Samel Selveri turundusosakonnast nentis, et viimase nelja kuu jooksul ei ole liha hinnad oluliselt muutunud. «Mõnes segmendis on võib-olla kampaaniahinnad veidi langenud, sest välismaine liha on odavam ja Eesti tootjad peavad sellega kaasa minema, et konkurentsis püsida,» märgib ta.