Brenti futuurid langesid 4,38 dollarit ehk 5,4 protsenti, 76,80 dollarini barrel. Tegu on madalaima hinnatasemega alates 7. juulist. Brenti hetke turuhind on isegi ka järgneva kuu hinnast madalamal, mida tuntakse kontango nime all.

«Meeleolu on negatiivne, graafikud on negatiivsed,» ütles Price Futures Groupi analüütik Phil Flynn Reutersile. «Vaja on midagi, et seda meeleolu muuta, ja seni liigutakse allapoole, kuni mõistetakse, et see on liiga palju kukkunud.»