Uuringust selgus Eesti levinuim salasõna

Viiendast iga-aastasest NordPassi uuringust selgus, et eestlaste seas kõige levinum parool 2023. aastal oli «admin». Lisaks maailma 200 kõige levinumale paroolile ja 35 riigi võrdlusele uuriti tänavuses uuringus, milliseid paroole inimesed erinevate teenuste puhul kasutavad ja kas need erinevad või mitte.

Alljärgnevalt loetletud 20 levinuima parooli hulgas on Eestis nii vanu populaarseid paroole kui mitmeid uusi tulijad.

Kuigi paroolid on igas riigis, sealhulgas Eestis, väga erinevad, tulid esile mõned selged ülemaailmsed suundumused.

Uuringus jõutakse järeldusele, et inimesed kasutavad oma voogedastuskontode jaoks kõige nõrgemaid paroole. Seevastu finantskontode puhul kasutatakse kõige tugevamaid paroole.

Selle asemel, et paroolide loomise harjumusi parandada, on internetikasutajad läinud teise suunda jäädes eelkonfigureeritud paroolide kasutamise juurde. Näiteks Eestis on kõige populaarsem parool – «admin» - tõenäoliselt standardne, eelkonfigureeritud parool, mida inimesed ei vaevu muutma.