Riik tahab hangetes enam tähelepanu pöörata teistele väärtustele peale hinna

«See tähendab riigi otsust, et lisaks hinnale on edaspidi riigihanke korraldamisel oluline arvestada ka teisi väärtusi. Kui seni on meil hanget võetud kui menetlust asja, teenuse või ehitustöö soetamiseks, siis nüüd on aeg mõelda, kuidas kasulikku muutust ja innovatsiooni esile kutsuda, täites samas ka riigi või omavalitsuse eesmärke,» märkis Võrklaev.

Rahandusministeeriumi riigihangete osakonna juhataja asetäitja Estella Põllu selgitas, et riigihangetes muude väärtuste arvestamine peale odavuse ei ole tegelikult midagi uut. «Euroopas on see normiks juba aastaid ning vastavaid samme oodatakse ka Eestilt. Madalaima hinna põhjal parima pakkumuse väljaselgitamine on jätkuvalt lubatud, ent nüüd on lisaks võimalus toetada ka muude riigile oluliste valdkondade arengut. Hind on endiselt kasutatav kriteerium, kui kvaliteedi tase on paigas, kuid see ei peaks edaspidi olema üks ja ainus hindamiskriteerium,» ütles Põllu.