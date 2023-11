Analüüs ⟩ Naftaturul valitsevad vastakad ootused

«Ühelt poolt hoiab nafta hinda lootus, et USA intressimäärad sel aastal enam ei tõuse, kuna inflatsioon oli oktoobris prognoositust madalam jäädes 3,2 protsendi tasemele. Ka Hiina majandustoodang ja jaemüük kasvasid oktoobris oodatust enam. Teiselt poolt on näitavad jaemüügi langus ja olukord tööjõuturul, et USA majandus jahtub. Ka eurotsooni ja Jaapani majandus on languses,» loetles Sassi pressiteates.

Lisaks võtab tema sõnul optimismi maha Hiina kinnisvarasektoris toimuv, kus hinnad on languses juba neli kuud järjest ja müügimahud on aastatagusega võrreldes ligi 20 protsenti madalamad. Kõik see viitab nafta nõudluse langusele ning toob ka toornafta hinda alla.

Ka nafta nõudluse osas on turul erinevaid vaateid. «OPEC väidab kuuraportis, et nafta nõudlus püsib tugevana ning näeb järgmiseks aastaks nõudluse kasvu 2,5 miljonit barrelit päevas. Samas näevad teised analüüsimajad kasvu vahemikus 1,2–1,5 miljonit barrelit,» tõi Sassi välja lisades, et OPEC üritab kärbetega ja tugevate prognoosidega hoida naftabarreli hinda vähemalt 80 dollari tasemel.

Nafta nõudluse vähenemine on kasvatanud ka laovarusid, kuna USA naftatoodang on olnud rekordtasemel. «USA laovarud on jätkuvas kasvus hoolimata suurest kasvust paar nädalat tagasi. Kolm järjestikust nädalat on laovarude kasv olnud vastavalt 12 miljonit barrelit, 1,3 miljonit barrelit ja läinud nädalal 3,6 miljonit barrelit. Siiski jääb laovarude seis 2 protsenti alla viimase viie aasta keskmisele,» märkis Sassi.