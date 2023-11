«Oleme tublid olnud,» kiitis Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits, märkides, et lõppeval aastal toimetasid jaekaupmehed euribori järsu hüppe ja kõrge inflatsiooni tingimustes. Kui Suurkogul küsiti kaupmeeste hinnangut 2023. aasta kohta, siis oli valdava enamuse vastus, et aasta on olnud parem kui eelmise aasta lõpus kardeti tulevat.

Euribori tõus mõjutas Pärnitsa hinnangul kaupmehi ja tarbijaid lõppeva aasta sündmustest kõige rohkem. Kerkima hakkas see eelmise aasta sügisel, seega on loogiline, et mõjud jõudsid kohale viivitusega, kevadel. See asjaolu selgitab ka 2023. aasta esimese paari kuu suhteliselt tugevamaid majandustulemusi jaekaubandusäris.