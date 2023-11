Lisaks koduomanikele rõhub kõrge euribor ka enamikule Eesti inimestele tööd andvaid väikeettevõtjaid, kes peavad end võlgnike vastu kindlustama ja isegi töövahendeid müüma. Kriisiaja strateegia on aga tegevuse mitmekesistamine ning võimalusel põhivara väljaost, selgub Finora Panga värskest analüüsist.

Finora Panga krediidijuhi Anoly Gildeni sõnul on hiljuti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete juhtidega läbiviidud vestlustest ning andmete analüüsist näha, et euribori tõusu mõju on ettevõtlusse selgelt kohale jõudnud.