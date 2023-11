Luminor: Eesti ettevõtetel tekib üksteisele võlgu jäämise ring

Savtšenko nendib, et aeg on keeruline kõigi ettevõtete jaoks ja kindlasti mõtlevad paljud sellele, kuidas kulusid kokku hoida. «Ühe ettevõtte raskused kipuvad levima ka koostööpartneritele, sest tekib üksteisele võlgu jäämise ring. Kui on näha, et selline oht on tekkimas ja lisaks on veel ka finantskohustusi pankade ees, siis soovitame tulla sellest varakult pangaga rääkima,» ütles Savtšenko pressiteates.