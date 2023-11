Saksamaa põhiseaduskohus otsustas sel nädalal, et valitsus ei tohi kasutada oma rohprojektideks 60 miljardi euro jagu ülejäänud koroonaraha niinimetatud kliimafondi jaoks.

Saksamaa valitsuse üks lubadus oli kulusid kärpida ja võlakoormat vähendada. Samas oli tarvis uute projektide jaoks raha leida. Seepärast leiutas valitsus termini Sondervermögen - erakorralised tulud - ja väitis, et nendega saab valitsuse projekte finantseerida. Nagu Handelsblatt kirjutab, on sealjuures erakorralistest tuludest asi kaugel, tegu on hoopis uute laenudega, mida oli plaanis järgnevatel aastatel kasutama hakata.