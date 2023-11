Eestis on üks suurfirma, millel on vaid 1,3-protsendine maksumäär

Uuest aastast peaks suurettevõtetele hakkama kehtima üleilmne 15-protsendiline tulumaks. Maksu alla läheksid firmad, mille emaettevõtte aastane müügitulu on vähemalt 750 miljonit eurot viimase nelja aasta jooksul. Ja kui firmadel on teistes riikides tütarettevõtteid, läheks arvesse ka nende tulu, kui müügitulu on vähemalt kümme miljonit eurot ja kasum vähemalt miljon eurot aastas.