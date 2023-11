Võrgutasu kiire tõstmine aitas Elektrilevi tagasi ree peale

On 2022. aasta märts. Elektrilevi võrgutasu tõuseb kolm protsenti. Möödub kolm kuud ja hinnale pannakse otsa veel kümme protsenti. Järgmised kolm kuud on rahulik, kuid oktoobris tõuseb võrgutasu taas kolm protsenti. Detsembris kruvitakse veel kaks protsenti juurde ning hinnaralli lõppakord kõlab kuu aega hiljem, kui jaanuaris kallineb võrgutasu veel 13 protsenti.

Kümne kuuga tõusis võrgutasu arvestuslik keskmine hind 3,04 sendilt kilovatt-tunni eest 4,11 sendile, kuhu see on jäänud siiani. Tarbijale tähendab see, et kui 2022. aasta alguses pidi keskmine majapidamine oma 3000 kilovatt-tunnise aastatarbimise juures maksma võrgutasuks 109 eurot, siis uue tariifi järgi tuleb välja käia juba 148 eurot.