Hongkong on juba pikka aega olnud võtmetähtsusega kohaks, mille kaudu liigub kuld Mandri-Hiinasse ehk maailma suurimale tarbijaturule, kuid alates aprillist on Venemaa saadetised järsult kasvanud. Hongkong on sel aastal importinud 68 tonni Venemaa kulda, mis on neli korda rohkem kui terve 2022. aasta jooksul.