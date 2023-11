Töökohad kaovad peamiselt maapiirkondades

Ökonomist toob välja, et kolmandas kvartalis halvenes olukord tööturul – töötute arv kasvas ja töötajate arv kahanes. «Ettevõtete käive alanes kolmandas kvartalis aastatagusega võrreldes 8 protsendi võrra. Nii tellimuste arv kui ka müügihinnad on mitmes valdkonnas vähenenud. Käive on suurema hõivega tegevusaladest alanenud nii tööstuses, ehituses kui ka kaubanduses,» nentis Elmik, lisades, et vähem tööd tähendabki vähem töötajaid.

Viimase kuue kuu jooksul on hõivatute arv kahanenud vaid 3000 inimese võrra. Ökonomisti sõnul tuleb arvestada aga sellega, et tavaliselt suvekuudel hõive hoopis kasvab. Töötajate arv on sealjuures vähenenud tööstuses ja ehituses. Töötamise registri andmed näitavad, et hõive langeb neljandas kvartalis veelgi.

Elmik möönab, et tööpuudus suureneb mõõdukalt. Töötute arv on viimase poole aasta jooksul suurenenud 16 000 inimese võrra. Töötute hulgas on kõige rohkem lihttöölisi, kelle eelmine töökoht oli kas kaubanduses, klienditeeninduses või ehituses.