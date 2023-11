Pankrotiavalduse esitanud lilleäri närtsis koos juhiga. «Energia on täiesti otsas»

«Isegi kui mingid asjad on paremaks läinud ja me oleme kahjumit suutnud vähendada, siis minul isiklikult on energia täiesti otsas. Kui asi on sealmaal, et ettevõtte tegevjuht põleb läbi, siis ei ole mõistlik edasi tegutseda,» tunnistas Moora. «See on pika vinnaga kriis, mis lõpuks on oma töö teinud.»