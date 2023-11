EP: majanduslangus jõuab tööturule

Tööjõunõudlus nõrgeneb ökonomisti sõnul majanduse pikalt kestnud kesise seisu mõjul. «Tööstuses ja ehituses on hõive võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga kahanenud nii statistikaameti tööjõu-uuringu kui ka erinevate registriandmete põhjal. Teenustesektoris on seis olnud seni parem kui tööstussektoris, kuid ka seal on vähemasti registriandmete põhjal hõive suurenemine asendunud paigalseisuga. Sealjuures on ka mitmes teenustesektori harus, näiteks veonduses ja laonduses, halduses ja abitegevuses hõive langusjoonel,» tõdes Soosaar.