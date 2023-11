Greenfield külastas Tallinnas toimuvat Nexpo rohetehnoloogia messi. Postimees kohtus temaga suures telkmajas, mis on ürituse jaoks püsti pandud Kultuurikatla ja linnahalli vahelisele alale.

Greenfield pidas konverentsil kõne nutilinnadest. Nutilinn (inglise keeles smart city) tähendab eri tehnoloogiate koostoimimist, et hallata erinevaid infosüsteeme, näiteks transporti, koole ja meditsiinisüsteemi. Selle eesmärk on teha inimeste elu linnades mugavamaks ja vähendada bürokraatiat. Greenfield on andnud urbanistika loenguid ka Bartletti arhitektuurikoolis, mis kuulub Londoni ülikooli alla.