Eesti majandus vähenes selle aasta esimese kolme kvartaliga aastases võrdluses 3 protsenti. Samas on juba kaua kestnud majanduslangus tasapisi taandumas. «Tootemaksude (käibemaks ja aktsiisid), mis väljendavad lõpptarbijatele müüdud kaupade ja teenuste mahtu, langus on püsivhindades aeglustumas. Töötleva tööstuse tootmismahu ja jaekaubanduse mahu vähenemine on jätkuvalt väga suur, kuid kolmandas kvartalis need langused stabiliseerusid,» selgitasid Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina ja vanemökonomist Liis Elmik.