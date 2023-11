USA inflatsioon aeglustus oktoobris oodatust enam

USA tööministeeriumi andmetel tõusid kaupade ja teenuste hinnad maailma suurimas majanduses oktoobris aasta varasemaga võrreldes 3,2 protsenti. Septembris oli hinnatõus 3,7 protsenti. See on esimene kord viimase nelja kuu jooksul, mil inflatsioon on alanenud, edastab Briti majandusleht Financial Times.