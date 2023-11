IEA tõstis maailma kütusetarbimise prognoose sel aastal Hiina üllatavalt tugeva olukorra tõttu, prognoosides samas, et neljandas kvartalis tekib pakkumise puudujääk. Kuid see on ligikaudu 30 protsenti väiksem kui varem prognoositi ehk umbes 900 000 barrelit päevas.