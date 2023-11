Kaupmehed leiavad, et tarbimisest liigub tänavu suur osa raha intressituluna pankade rekordilisteks kasumiteks. Kuna kerkinud on nii järelmaksu kui ka muude tarbimislaenude intressid, kasutavad tarbijad neid võimalusi püsikaupade soetamiseks üha vähem.

Samas on paljudel inimestel suuremate ostude tegemiseks üldise inflatsiooni ja intressitõusu tõttu väga keeruline ise raha koguda. Näiteks Swedbankis on kontodel olevad summad jaotunud väga ebavõrdselt – keskmine summa hoiustaja kohta on umbes 5000 eurot, aga mediaanhoius kõigest 300 eurot.