Eesti ehitajad tulevad töö vähesuse tõttu Soomest tagasi

Eesti Töötukassa andmed näitavad, et sel aastal on ehitussektorist rohkem inimesi end töötuna arvele võtnud kui kahel eelmisel aastal, ütles tööotsijate teenuste osakonna juhataja Anniki Paulus ERR-ile, kelle sõnul on tõõtute hulk umbes 9000 inimest.