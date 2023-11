Langev inflatsioon USAs leevendab intressimäärade tõstmise kartusi

USA Föderaalreservi jaoks on tarbijahinnad oluline võrdlusalus intressimäära kursi määramisel. Nende eesmärk on suruda inflatsioonimäär kaheprotsendilisele sihttasemele ja pärast mitmeid tõstmisi on ta hiljuti kahel järjestikusel kohtumisel hoidnud intressimäärad stabiilsena vahemikus 5,25-5,50 protsenti.